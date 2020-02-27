Отрисовать элементы сайта в корпоративном стиле

Иллюстрации и РисункиЗавершен3 заявки273 просмотра
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Отрисовать элементы сайта в корпоративном стиле, используя логобук и материалы по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1tgzDFtTsCq6N45oiCpBwuq2ftM9MkAHa

сайт, которым вдохновляемся по функционалу и интерфейсу - hdlt.ru но дизайн должен быть радикально другим;

Пожелания по цвету кнопок/элементов, на которые нужно расставить акценты - сиреневый или его оттенок. Не использовать красный и зеленый. 

Сайт должен быть исполнен в тёмном стиле, с единой структурой без видимых переходов между блоками (наподобие "бесконечной ленты" в инстаграм). Применить к оформлению плавность и волнистость логотипа.

4 года назад
guest_15809737569975
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Andy-graphic
Андрей 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
35 минут назад
4 года назад
$200
6 дней
Оперативно и с согласованиями выполнил работу, рекомендую к сотрудничеству
Рекомендую Евгения.