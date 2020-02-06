Создать обрисовку в кореле

Необходимо 5 изображений обрисовать в кореле для резки на станке. Это резка из дерева и пенопласта( коробочки для наполнения) Сохраняем в кривых в PLT. Сложного ничего нет. Просто представьте, что у Вас в руке коробка для чего-то в форме.... которую надо отрисовать. Периодически бывают заказы такого плана. Прикрепляю фото разного плана( для примера) выбираете для обрисовки на свой вкус. Прикрепляю фото готового изделия, чтобы было понятно вообще чем мы занимаемся. Мелкие детали убираем отовсюду. Нужен просто контур изделия и внутри отверсие, чтобы было куда положить сладости.... Надо 5 предметов:

1. Пивная кружка, А4

2. Танчик ( 3 колеса, диаметр 6, 5 см)В колеса будут вставляться банки пивные, а уже в середину другие наполнения.

3. Звезда 30 см по ширине. В ней можно сделать отверстие круг, квадрат, не обязательно повторять внутри форму звезды.

4.Гантеля, чтобы отверстие было можно прямоугольной простой формы посередине(сделать его можно пошире, необязательно по пропорциям. Примерно около 40 см в ширину

5. Галстук (можно только в нижней части сделать отверстие)