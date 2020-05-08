Схематичные изображения пакетов и другой продукции

Здравствуйте! Размещаю заказ второй раз потому что изменилось ТЗ. В прошлый раз требовались изображения по типу 3д макетов. Сейчас нужны схематичные изображения. Это не 3д макеты - просто рисунки, с логотипом компании, как в примере.

Необходимо отобразить именно технологические особенности пакета. ТЗ в приложении. Нужен пакет и схема к нему.

Сначала нужно отрисовать 1 пакет, согласовать, потом остальные (пакеты, пленка, полиэтиленовые рукава) товаров около 20 шт, к ним какое то количество схем.