Схематичные изображения пакетов и другой продукции

$80
Иллюстрации и РисункиЗавершен13 заявок360 просмотров
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Здравствуйте! Размещаю заказ второй раз потому что изменилось ТЗ. В прошлый раз требовались изображения по типу 3д макетов. Сейчас нужны схематичные изображения. Это не 3д макеты - просто рисунки, с логотипом компании, как в примере. 

Необходимо отобразить именно технологические особенности пакета. ТЗ в приложении. Нужен пакет и схема к нему.

Сначала нужно отрисовать 1 пакет, согласовать, потом остальные (пакеты, пленка, полиэтиленовые рукава) товаров около 20 шт, к ним какое то количество схем. 

4 года назад
danil4er
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Krokodila
Дарья 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
4 года назад
$80
2 дня
Всё ок, спасибо!
Рекомендую однозначно! Спасибо за проект)
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