Необходимо 5 изображений обрисовать в кореле для резки на станке. Это резка из дерева и пенопласта( коробочки для наполнения) Сохраняем в кривых в PLT. Сложного ничего нет. Просто представьте, что у Вас в руке коробка ...
Схематичные изображения пакетов и другой продукции
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Здравствуйте! Размещаю заказ второй раз потому что изменилось ТЗ. В прошлый раз требовались изображения по типу 3д макетов. Сейчас нужны схематичные изображения. Это не 3д макеты - просто рисунки, с логотипом компании, как в примере.
Необходимо отобразить именно технологические особенности пакета. ТЗ в приложении. Нужен пакет и схема к нему.
Сначала нужно отрисовать 1 пакет, согласовать, потом остальные (пакеты, пленка, полиэтиленовые рукава) товаров около 20 шт, к ним какое то количество схем.
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