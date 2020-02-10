Персонажи для оформления сайта

Привет! Нужно отрисовать 7 персонажей и отдельно фоны (4). Есть референс по стилю и есть референсы по положению тел. Пример прикрепляю. Настроение и другие детали дам подробнее, если вы в таком стиле в принципе работаете и если по цене/срокам договоримся