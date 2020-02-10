Персонажи для оформления сайта

Иллюстрации и РисункиЗакрыт16 заявок376 просмотров
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Привет! Нужно отрисовать 7 персонажей и отдельно фоны (4). Есть референс по стилю и есть референсы по положению тел. Пример прикрепляю. Настроение и другие детали дам подробнее, если вы в таком стиле в принципе работаете и если по цене/срокам договоримся

4 года назад
guest_14967425652864
7 лет в сервисе
Был
4 года назад