Графика и анимация для небольшой игры

Иллюстрации и РисункиЗакрыт7 заявок227 просмотров
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Добрый день

Делаю игру про прыгающие фрукты. Программная часть прототипа уже готова, для нее использовались совершенно рандомные ассеты (совсем не фрукты :)). Прототип можно скачать на андроид, а также есть видео.

Теперь для игры нужна графика. В прикрепленных файлах вы найдете подробное ТЗ, если есть вопросы - спрашивайте.

Пожалуйста, напишите приблизительную цену и сроки исполнения.

4 года назад
kvazargames
33 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад