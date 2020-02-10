Графика и анимация для небольшой игры

Добрый день

Делаю игру про прыгающие фрукты. Программная часть прототипа уже готова, для нее использовались совершенно рандомные ассеты (совсем не фрукты :)). Прототип можно скачать на андроид, а также есть видео.

Теперь для игры нужна графика. В прикрепленных файлах вы найдете подробное ТЗ, если есть вопросы - спрашивайте.

Пожалуйста, напишите приблизительную цену и сроки исполнения.