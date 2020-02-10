Графика и анимация для небольшой игры

Привет! Нужно отрисовать 7 персонажей и отдельно фоны (4). Есть референс по стилю и есть референсы по положению тел. Пример прикрепляю. Настроение и другие детали дам подробнее, если вы в таком стиле в принципе работаете ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Делаю игру про прыгающие фрукты. Программная часть прототипа уже готова, для нее использовались совершенно рандомные ассеты (совсем не фрукты :)). Прототип можно скачать на андроид, а также есть видео.
Теперь для игры нужна графика. В прикрепленных файлах вы найдете подробное ТЗ, если есть вопросы - спрашивайте.
Пожалуйста, напишите приблизительную цену и сроки исполнения.
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