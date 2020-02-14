Файл в corel, номерки на дверь. Нужно изменить номера. Количество 48шт. Также в стиле таком же, как лого и номерки сделать буквы A, B, C, D, E, F.
Ищем креативщика для простой работы в Photoshop
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную работу требуется дизайнер-креативщик.
Суть работы:
Мы даем вам фотки товаров. Их необходимо размещать на различных фонах, тем самым уникализируя получаемые картинки.
Основная задача - найти эти самые подходящие фоны.
Всего нужно находить и делать 200-300 картинок в неделю.
Требование к кандидату:
1. Находить минимум 20 новых качественных фонов каждый день и делать из них креативы.
2. Реально уметь искать нужные картинки в интернете.
Работа в Photoshop тут минимальная, тут больше поиск.
Оплата:
Платим от 15$ за каждый пак креативов (в зависимости от сложности задачи)
В 1 пак входит 20 фонов + созданные на их основе креативы.
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