Ищем креативщика для простой работы в Photoshop

$450
Иллюстрации и РисункиЗакрыт12 заявок422 просмотра
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На постоянную работу требуется дизайнер-креативщик. 

Суть работы:

Мы даем вам фотки товаров. Их необходимо размещать на различных фонах, тем самым уникализируя получаемые картинки. 

Основная задача - найти эти самые подходящие фоны.

Всего нужно находить и делать 200-300 картинок в неделю. 

Требование к кандидату: 

1. Находить минимум 20 новых качественных фонов каждый день и делать из них креативы.

2. Реально уметь искать нужные картинки в интернете.

Работа в Photoshop тут минимальная, тут больше поиск.

Оплата: 

Платим от 15$ за каждый пак креативов (в зависимости от сложности задачи)

В 1 пак входит 20 фонов + созданные на их основе креативы.

4 года назад
DroidShow
36 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад