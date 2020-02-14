Ищем креативщика для простой работы в Photoshop

На постоянную работу требуется дизайнер-креативщик.

Суть работы:

Мы даем вам фотки товаров. Их необходимо размещать на различных фонах, тем самым уникализируя получаемые картинки.

Основная задача - найти эти самые подходящие фоны.

Всего нужно находить и делать 200-300 картинок в неделю.

Требование к кандидату:

1. Находить минимум 20 новых качественных фонов каждый день и делать из них креативы.

2. Реально уметь искать нужные картинки в интернете.

Работа в Photoshop тут минимальная, тут больше поиск.

Оплата:

Платим от 15$ за каждый пак креативов (в зависимости от сложности задачи)

В 1 пак входит 20 фонов + созданные на их основе креативы.