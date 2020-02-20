Векторизировать расторовую карту

Иллюстрации и РисункиЗавершен15 заявок237 просмотров
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Добрый день, фрилансеры. Необходимо векторизировать расторовую карту. Нужны ТОЛЬКО улицы. Все остальное не нужно. Карту можете увидеть в прикрепленных файлах.

На выходе должен получить SVG файл с картой.

4 года назад
a1997-1
26 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
dear1308
Игорь 
56 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
16 часов назад
4 года назад
$10
2 дня
Сделано качественно и быстро. Выполнил дополнительную работу бонусом. Приятно сотрудничать было.
Хороший заказчик! Хорошее ТЗ, быстрая оплата! Буду рад поработать еще_