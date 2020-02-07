Нарисовать эскиз памятника ветеринарному врачу

Уважаемые художники, нужна ваша помощь!

Я представляю ветеринарную компанию.

В этом году мы хотим изготовить и установить памятник ветеринарному врачу, возможно военному ветеринарному врачу (так как год 75-летия Великой Отечественной войны).

Нужен карандашный (черновой) эскиз памятника, который бы отражал идею.

С автором лучшего эскиза будет заключен договор на детальную прорисовку памятника.