Маскот для сайта

Иллюстрации и РисункиЗакрыт17 заявок307 просмотров
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Необходимо сделать маскот, логотип и несколько значков для сайта по продаже валюты/аккаунтов/буста аккаунтов/ продаже ключей. 

Цена договорная. Возможно последующее сотрудничество. 

4 года назад
Bonifaciy1
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад