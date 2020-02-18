Дизайн и оформление картинки

$5
Иллюстрации и РисункиЗавершен5 заявок163 просмотра
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Необходимо расписание двух дней конференции оформить в формате png или jpg для использования в рассылках или соцсетях:

пример во вложении

размер и качество картинки должно соответствовать примеру

стилистика https://puzat.ru/event/arena

всего 2 картинки в одной стилистике.

РАСПИСАНИЕ для картинок во вложении.

4 года назад
Assistant100
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
loboianakis
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$5
1 день
работа выполнена качественно и очень оперативно. Учтены все пожелания. Спасибо большое)
Все супер! Рекомендую