Эскизы детской мебели

Здравствуйте !Меня зовут Валентин. Я ищу художника-дизайнера для маленького мебельного цеха, который смог бы нарисовать пару эскизов детской мебели. Мы делаем детские стульчики в форме зверюшек (фотография в приложении) и нам нужно придумать несколько новых эскизов стульчиков. Нужна сама идея для улучшенния старых и создания новых моделей, если можно так выразиться. Чертежи для производства мебели мы сделаем сами.Вам бы было интересно ?С уважениемВалентин