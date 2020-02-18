Эскизы детской мебели

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Здравствуйте !Меня зовут Валентин. Я ищу художника-дизайнера для маленького мебельного цеха, который смог бы нарисовать пару эскизов детской мебели. Мы делаем детские стульчики в форме зверюшек (фотография в приложении) и нам нужно придумать несколько новых эскизов стульчиков. Нужна сама идея для улучшенния старых и создания новых моделей, если можно так выразиться. Чертежи для производства мебели мы сделаем сами.Вам бы было интересно ?С уважениемВалентин

4 года назад
guest_15820227475646
4 года в сервисе
Был
4 года назад