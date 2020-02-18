Улучшить качество картинки

Вот рисунки примерные. https://c7.hotpng.com/preview/458/721/148/rubber-stamp-postage-stamps-clip-art-stamp.jpg https://st2.depositphotos.com/2274151/5857/i/950/depositphotos_58573177-stock-photo-example-blue-square-stamp-isolated.jpg надо написать 1 строчка большими буквами "Сайт продаётся" 2 строчка почта [email protected] В формате пнг с прозрачной подложкой. размер примерно 500 на 300 примерно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Улучшить качество, , сделать ее ярче и размыть края!
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