Макет для упаковочной коробки из картона.

Необходим векторный макет для лазерного станка с обозначением мест сгибов. Пример во вложении.

И второе изображение чистый контур для вырезки (без обозначений).

Материал гофрокартон (толщиной 1.5-1.8 мм, размер листа 700х1000 мм).

Вложение: рама для картины, размеры (ширина 42,5 см, высота 32,5 см, толщина 3,5 см).

Итого, необходимо два рисунка. Первый это чистый контур для вырезки самой упаковки и второй для понимания где будут располагаться места сгибов самой коробки.