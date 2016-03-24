Необходима разработка макета и дизайна коробки по примеру. Во вложении прикрепляю фото. Необходимо видоизменить форму и дизайн самой коробки.
- Дизайн продукции1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходим рисунок (детской тематики) в форме пазла. Помимо самой иллюстрации, необходимо сделать для данной тематики пазлы в форме животных, природы и.т.п. Количество пазлов зависит от размера рисунка, разброс от 60 до 250. Пример прикрепляю ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходим векторный макет для лазерного станка с обозначением мест сгибов. Пример во вложении. И второе изображение чистый контур для вырезки (без обозначений). Материал гофрокартон (толщиной 1.5-1.8 мм, размер листа 700х1000 мм). ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо создание карты города Новосибирска в векторе, как на примере в прикрепленном файле (г. Париж). Интересует сам процесс создания такого изображения.Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо разработать макеты для карт звездного неба на двух фонах (черный и белый) и четырех размерах для каждого фона: 30х40 см, 40х50 см, 50х70 см и 60х90 см. Во вложении два примера ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо сделать чертеж задних панелей с вырезами под камеру, вспышку и логотип яблока. С соблюдением натуральных размеров телефона. Прилагается образец 6 модели.Чертежи и Схемы25 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо отрисовать баннер для сообщества (магазин). Желательно вручную. Имеется собственный логотип и бренд, сделать необходимо под них. Креатив и нестандартный подход приветствуется. Группу/логотип и подробное ТЗ сообщу исполнителю.Баннеры27 заявокЗакрыт8 лет назад
Приветствую. Суть задания проста, необходимо красиво нарисовать уже разработанный логотип, добавить к нему кое-какой текст. Фото приложу исполнителю.Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется сайт-конструктор, по продаже кожаных аксессуаров с индивидуальным дизайном. Идея такова : Клиент может пошагово выбрать из предложенного ассертимента модель аксессуара, затем цвет который он хотел бы видеть на нем и в дополнении любой ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $800
Требуется сайт-конструктор, по продаже кожаных аксессуаров с индивидуальным дизайном. Идея такова : Клиент может пошагово выбрать из предложенного ассертимента модель аксессуара, затем цвет который он хотел бы видеть на нем и в дополнении любой ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо нарисовать авторские рисунки кулинарной тематики для разделочных досок. Количество 5-7 штук. В черно-белом варианте.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо сделать чертеж для сборной коробки в реальных размерах. Практически тоже самое что в прикрепленном фото только по другим заданным размерам.Чертежи и Схемы10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Добрый день. Такой вопрос, срочно нужна помощь в голосовании за родной город. Нужен скрипт для накрутки голосов.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1500
Разработка качественного портала (сайт будет похож чем то по функционалу на nekto.me). Подробное тех. задание вышлю после собеседования. Весь необходимый дизайн для сайта уже имеется.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Направлен на социальность, официальный стиль, не использовать не стандартные шрифты . Требуется чтобы были подписаны все поля, ракиданы по папочкам.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $1500
Разработка качественного портала (сайт будет похож по функционалу на nekto.me). Детали уточняйте.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется создание вирусного видеоролика который вызовет резонанс у общественности. В рамках от 30 сек до 1 минуты. В 2012 году будет открыта новая (не имеющую аналогов) социальная сеть запущенная в России ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
сайт будет напоминать прототип спрашивай.ру или formspring.me . т.е. профили, страницы, фото, видео и аудио. (+ дизайн). качественный портал.Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт13 лет назад