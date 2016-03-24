MarcoNi

Александр MarcoNi

 
36 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
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  • Отрисовать рисунок в форме пазла.

    Необходим рисунок (детской тематики) в форме пазла. Помимо самой иллюстрации, необходимо сделать для данной тематики пазлы в форме животных, природы и.т.п.  Количество пазлов зависит от размера рисунка, разброс от 60 до 250.  Пример прикрепляю ...

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Макет для упаковочной коробки из картона.

    Необходим векторный макет для лазерного станка с обозначением мест сгибов. Пример во вложении. И второе изображение чистый контур для вырезки (без обозначений). Материал гофрокартон (толщиной 1.5-1.8 мм, размер листа 700х1000 мм). ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Макеты для карт звездного неба.

    Доброго времени суток.  Необходимо разработать макеты для карт звездного неба на двух фонах (черный и белый) и четырех размерах для каждого фона: 30х40 см, 40х50 см, 50х70 см и 60х90 см. Во вложении два примера ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Баннер для сообщества ВК

    Необходимо отрисовать баннер для сообщества (магазин).  Желательно вручную. Имеется собственный логотип и бренд, сделать необходимо под них. Креатив и нестандартный подход приветствуется. Группу/логотип и подробное ТЗ сообщу исполнителю.

    Баннеры27 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка логотипа

    Приветствую. Суть задания проста, необходимо красиво нарисовать уже разработанный логотип, добавить к нему кое-какой текст. Фото приложу исполнителю.

    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн интернет магазина

    Требуется сайт-конструктор, по продаже кожаных аксессуаров с индивидуальным дизайном. Идея такова : Клиент может пошагово выбрать из предложенного ассертимента модель аксессуара, затем цвет который он хотел бы видеть на нем и в дополнении любой ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн интернет магазина

    $800

    Требуется сайт-конструктор, по продаже кожаных аксессуаров с индивидуальным дизайном. Идея такова : Клиент может пошагово выбрать из предложенного ассертимента модель аксессуара, затем цвет который он хотел бы видеть на нем и в дополнении любой ...

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Портал.

    $1500

    Разработка качественного портала (сайт будет похож чем то по функционалу на nekto.me). Подробное тех. задание вышлю после собеседования. Весь необходимый дизайн для сайта уже имеется.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн для портала.

    $250

    Направлен на социальность, официальный стиль, не использовать не стандартные шрифты . Требуется чтобы были подписаны все поля, ракиданы по папочкам.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание "вирусного" видеоролика.

    Требуется создание вирусного видеоролика который вызовет резонанс у общественности. В рамках от 30 сек до 1 минуты. В 2012 году будет открыта новая (не имеющую аналогов) социальная сеть запущенная в России ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

Отзывы фрилансеров

Green_eyed77
Димаш 
48 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
$15
10 баллов
5 лет назад
Макеты для карт звездного неба.
Задание понятное и выполнимое. Положительный заказчик, рекомендую к сотрудничеству. Всегда на связи. Оплата моментальная. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество
Отличный исполнитель, быстро, всегда на связи.
Ответный отзыв
Habs_ART
Хаблат 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
70 отзывов
$370
10 баллов
9 лет назад
Дизайн интернет магазина
Заказчик с четкими требованиями, достойной оплатой и оперативной обратной связью. Сотрудничество было очень комфортным и приятным! Желаю вам и всем вашим начинаниям успеха и процветания!
Прекрасный исполнитель. Всегда пойдет навстречу. С готовностью вносит изменения/доработки.
Ответный отзыв
denismakanin
Денис 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Набор авторских рисунков кулинарной тематики
Отличный заказчик. Сотрудничеством доволен :)
Хороший исполнитель. Понимает, что от него требуется. Всегда готов обсудить детали проекта, внести поправки.
Ответный отзыв
hikage
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Дизайн для портала.
Хороший, адекватный заказчик. Оплата своевременная. Рекомендую.
Замечательно проделанная работа, в короткие сроки справился с большим объемом. Всем советую и буду еще пользователя не раз услугами этого мастера)
Ответный отзыв
kail_sazerland
Кирилл 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$500
10 баллов
13 лет назад
Портал.
Замечательный заказчик. Четкое и понятное ТЗ, своевременная оплата и предоплата. Постоянно на связи, разъясняет трудные моменты. Спасибо за работу.
Замечательно проделанная работа, в короткие сроки справился с большим объемом. Всем советую и буду еще пользователя не раз услугами этого мастера)
Ответный отзыв