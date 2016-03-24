Дизайн интернет магазина

Требуется сайт-конструктор, по продаже кожаных аксессуаров с индивидуальным дизайном.

Идея такова : Клиент может пошагово выбрать из предложенного ассертимента модель аксессуара, затем цвет который он хотел бы видеть на нем и в дополнении любой текст. В итоге должна получиться комбинированная, индивидуальный продукт.

Важную роль будет играть внешний вид сайта. Исполнителю предоставится похожие проекты.

Основные станицы : Главная (каталог товаров), доставка и оплата, о нас и контакты. Возможно появятся дополнительные страницы в ходе выполнения. Логотип и ТМ имеются.

Стилистика дизайна : прорисованно, большие экраны, интерфейс, изящные шрифты, уникальные элементы и графика.

Условия:

Заниматься сейчас этим проектом, правки в режиме реального времени (если будет необходимость)

умение рисовать руками.

Сроки исполнения 5–15 дней.

Дизайнер должен понимать работу интернет-магазина, чтобы грамотно расположить блоки на главной странице сайта. Наша цель — сделать сайт максимально удобным и простым для клиента. Необходим по настоящему творческий человек, который имеет огромны опыт в создании и проектировании дизайнов E-Commerce.