Дизайн интернет магазина

Дизайн сайтовЗавершен21 заявка317 просмотров
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Требуется сайт-конструктор, по продаже кожаных аксессуаров с индивидуальным дизайном.

Идея такова : Клиент может пошагово выбрать из предложенного ассертимента модель аксессуара, затем цвет который он хотел бы видеть на нем и в дополнении любой текст. В итоге должна получиться комбинированная, индивидуальный продукт.

Важную роль будет играть внешний вид сайта. Исполнителю предоставится похожие проекты.

Основные станицы : Главная (каталог товаров), доставка и оплата, о нас и контакты. Возможно появятся дополнительные страницы в ходе выполнения. Логотип и ТМ имеются.

Стилистика дизайна : прорисованно, большие экраны, интерфейс, изящные шрифты, уникальные элементы и графика.

Условия:

Заниматься сейчас этим проектом, правки в режиме реального времени (если будет необходимость)

умение рисовать руками.

Сроки исполнения 5–15 дней.

Дизайнер должен понимать работу интернет-магазина, чтобы грамотно расположить блоки на главной странице сайта. Наша цель — сделать сайт максимально удобным и простым для клиента. Необходим по настоящему творческий человек, который имеет огромны опыт в создании и проектировании дизайнов E-Commerce.

8 лет назад
MarcoNi
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Habs_ART
Хаблат 
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
70 отзывов
8 лет назад
$370
15 дней
Прекрасный исполнитель. Всегда пойдет навстречу. С готовностью вносит изменения/доработки.
Заказчик с четкими требованиями, достойной оплатой и оперативной обратной связью. Сотрудничество было очень комфортным и приятным! Желаю вам и всем вашим начинаниям успеха и процветания!
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