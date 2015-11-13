Срочно нужен дизайн 5 шаблонов для постинга.

ТЗ и фото в приложении Актуально до 20 ноября С меня оплата + отзыв
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно 5 шаблонов,тематики дам.В космо-мультяшном стиле фото должны быть.Красиво,оригинально,стильно с логотипом и т д.
Очень срочно.
Все детальные данные скину выбраному фрилансеру.
- Похожие заказы
- $90Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Для сайта alimenti-inform.ru нужно провести модернизацию дизайна (шаблон останется прежним). Сейчас на сайте используется стандартный минималистический шаблон. Я его планирую оставить прежним, но нужно доработать ряд элементов (лого, сделать более интересным меню, а также оформление списков и ...Завершен8 лет назад
Здрасвтвуйте. Необходима работа дизайнера, корректировка того, что имеем. PSD макеты предоставлю после выбора исполнителя. Необходимы сроки/цена. 1) Необходимо более удачно подобрать цветовые гаммы, 2) Корректировка блоков «Прогнозы пользователей», корректировка «Чата» (должен быть узким, как тот блок «Топ Стабильных», ...Завершен8 лет назад
Требуется Web-design, UI/UX interfaces, mobile App design! От исполнителя требуется спроектировать сайт и мобильные приложения к нему, а так же отрисовать дизайн (ТЗ имеется). Не проходите мимо, если Вы умеете что-то одно. Желательно жителям РБ, а в частности ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Требуется дизайн двух внутренних страниц сайта. На картинках кратко обозначил, что нужно сделать. Подробное ТЗ во вложении. Исполнителю предоставлю PSD текущих страниц. Пожалуйста, указывайте стоимость и сроки.Завершен8 лет назад
Требуется очень срочно сделать коллаж в PSD и сверстать его для html-страницы за сегодня. Частичные исходники есть.Завершен8 лет назад