Ищу работу в сфере SMM,SEO
Работаю в сфере SMM 5 лет
Занимаюсь раскруткой бизнеса в соц.сетях: ВК, ФБ, Одноклассники,Твиттер, instagram, linkedIN
Что предлагаю:
-digital marketing (совместно со своей командой),
-написание стратегии развития бизнеса,
-наполнение и ведение страниц в соц сетях,
-дизайн страниц,
-работа с целевой аудиторией, активностю, негативным пиаром и тд
-таргетинг в социальных сетях,
-SЕО оптимизация сайтов, продвижение, закупка ссылок.
Пишите: [email protected] либо скайп loveukraine32(Ира Жеваго)
Портфолио
- Продвижение в ВК инт.-магазин "Для Подружек"435 просмотров
- Продвижение в ВК Нивы магазинуаз.рф/магазиннива.р377 просмотров
- Продвижение медицинского центра "Візекс"ФБ415 просмотров
- Продвижение групп НЦ "Логос" ВК,ФБ431 просмотр
- Продвижение групп"Школа тестирования" ВК,ФБ532 просмотра
- План продвижения в социальных сетях"Уникальный"258 просмотров
- Продвижение группы в соц.сетях265 просмотров
- Продвижение группы в соц.сетях260 просмотров
- Продвижение группы в соц.сетях255 просмотров
- Продвижение группы в соц.сетях240 просмотров
- Оптимизация и продвижение сайта192 просмотра
- Создание и продвижение лендинга171 просмотр
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
8 лет назад
Все отлично. Посты во время, все как договаривались. Отчеты по делу вовремя. рекомендую как ответственного исполнителя !!!
Ответный отзыв
Адекватный заказчик,всё,что обещал оплатил.
$8
10 баллов
9 лет назад
Ирина - хороший исполнитель. Сделала всё чётко по заданию с соблюдением всех сроков. Посты на форуме качественные и выглядят естественно. Я довольна. Спасибо за работу! Рекомендую работать с Ириной.
Ответный отзыв
Договорились)
Социальные сети (SMM и SMO)
2 отзыва
от $100
от 30 дней
#36
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $200
от 14 дней
#1476