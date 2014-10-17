BettyBop

Ира BettyBop

 
35 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Ищу работу в сфере SMM,SEO

Работаю в сфере SMM 5 лет 

Занимаюсь раскруткой бизнеса в соц.сетях: ВК, ФБ, Одноклассники,Твиттер, instagram, linkedIN

Что предлагаю:

-digital marketing (совместно со своей командой),

-написание стратегии развития бизнеса,

-наполнение и ведение страниц в соц сетях,

-дизайн страниц,

-работа с целевой аудиторией, активностю, негативным пиаром и тд

-таргетинг в социальных сетях,

-SЕО оптимизация сайтов, продвижение, закупка ссылок.

Пишите: [email protected] либо скайп loveukraine32(Ира Жеваго)

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Отзывы заказчиков
tasha2390
Андрей 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Наполнение страницы в ФБ
Все отлично. Посты во время, все как договаривались. Отчеты по делу вовремя. рекомендую как ответственного исполнителя !!!
Адекватный заказчик,всё,что обещал оплатил.
Ответный отзыв
busylady
Ольга 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Написание постов на форуме
Ирина - хороший исполнитель. Сделала всё чётко по заданию с соблюдением всех сроков. Посты на форуме качественные и выглядят естественно. Я довольна. Спасибо за работу! Рекомендую работать с Ириной.
Договорились)
Ответный отзыв
Социальные сети (SMM и SMO)
2 отзыва
от $100
от 30 дней
#36
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $200
от 14 дней
#1476