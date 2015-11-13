Требуется Web-design, UI/UX interfaces, mobile App design

Дизайн сайтовЗакрыт19 заявок201 просмотр
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Требуется Web-design, UI/UX interfaces, mobile App design!

От исполнителя требуется спроектировать сайт и мобильные приложения к нему, а так же отрисовать дизайн (ТЗ имеется).

Не проходите мимо, если Вы умеете что-то одно.

Желательно жителям РБ, а в частности г. Минска для личной встречи!

Все интересующие Вас вопросы можете задать в ЛС!

8 лет назад
bri-den
Денис 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
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