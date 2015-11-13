Добрый день! Требуется дизайн двух внутренних страниц сайта. На картинках кратко обозначил, что нужно сделать. Подробное ТЗ во вложении. Исполнителю предоставлю PSD текущих страниц. Пожалуйста, указывайте стоимость и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется Web-design, UI/UX interfaces, mobile App design!
От исполнителя требуется спроектировать сайт и мобильные приложения к нему, а так же отрисовать дизайн (ТЗ имеется).
Не проходите мимо, если Вы умеете что-то одно.
Желательно жителям РБ, а в частности г. Минска для личной встречи!
Все интересующие Вас вопросы можете задать в ЛС!
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