Дизайн landing page

Требуется опытный дизайнер способный реализовать многостраничный сайт компании. Сайт серьезный, многостраничный (включая главную, контакты и 404 порядка 9 разделов + конечно будут и подразделы). Дизайн создается под АДАПТИВНУЮ верстку (соответственно макеты нужны будут и под телефоны ...
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Здравствуйте,
Необходимо нарисовать дизайн одностраничника. Тематика " Бюро устных переводов"
К заданию приложил примерный скетч с точной последовательностью блоков.
Вам остается это все красиво и со вкусом упаковать в дизайн.
Жду от Вас предложений по цветам и стилю, а так же примеры сайтов с таким дизайном.
Подробное ТЗ с полным текстом покажу выбранному кандидату.
Требования:
Наличие портфолио по одностраничникам (не шаблоны).
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