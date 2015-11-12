Дизайн landing page

Здравствуйте,

Необходимо нарисовать дизайн одностраничника. Тематика " Бюро устных переводов"

К заданию приложил примерный скетч с точной последовательностью блоков.

Вам остается это все красиво и со вкусом упаковать в дизайн.

Жду от Вас предложений по цветам и стилю, а так же примеры сайтов с таким дизайном.

Подробное ТЗ с полным текстом покажу выбранному кандидату.

Требования:

Наличие портфолио по одностраничникам (не шаблоны).