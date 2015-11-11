Нужно нарисовать дизайн для Landingpage Церковная Страничка

есть задачка: Редизайн сайта Евроинструмент.рф конкретного ТЗ пока нет но я хотел бы узнать примерные сроки и стоимость такой работы Так же будет хорошо если вы скинете ссылки на примеры других свои проектов со сроками и ценой так ...