Дизайн пары новых блоков в LP

Требуется сделать сайт landing page для продажи мебели.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть лендинг. На нем нужно нарисовать пару новых блоков. Есть прототип того, что надо нарисовать.
Срок - сегодня.
Соискателям отправлю все необходимые ссылки и ТЗ.
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