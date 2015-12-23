Сайт мебель (landing page)

есть дизайн приложения под iphone, нужно сделать ресайз под ipad psd исходники выдам выбранному исполнителю. всего 4 экрана. минимум графики. один из экранов в приложении. начать и закончить нужно сегодня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать сайт landing page для продажи мебели.
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