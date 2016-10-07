Необходимо нарисовать дизайн сайта (главная страница, рубрика и карточка товара) по продаже мебели на заказ (а также кухонь, шкафов купе и т.п.) в формате PSD. Файл с прототипированием внешнего вида во вложении. Пожелания по внешнему виду: 1. Сайт ...