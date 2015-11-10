Необходимо нарисовать дизайн сайта (главная страница, рубрика и карточка товара) по продаже мебели на заказ (а также кухонь, шкафов купе и т.п.) в формате PSD. Файл с прототипированием внешнего вида во вложении. Пожелания по внешнему виду: 1. Сайт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
После внесения мелких изменений в лендинг "поплыл" дизайн.
Требуется простой эскиз можно в jpg на редизайн лендинга с минимальными изменениями верстки.
www.целевая-аудитория.рф/ Что можете посоветовать. стоимость и срок.
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