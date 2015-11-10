Дизайн лендинга (постоянное сотрудничество)

Дизайн сайтовЗакрыт31 заявка279 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Продающий лендинг КОМПЛЕКСНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА В СЕТИ

пример: 

http://seo-lineup.ru/

http://www.one-touch.ru/

http://promo.intelsib.ru/lpc/?utm_source=ya&utm_medium=cpc&utm_campaign=1a_optimizatsiya__11294415&utm_content=2949364124__seo%20%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0&pos=none__0&yagla=723935&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMTI5NDQxNTs2NzU2MD

http://www.cnrb.ru/#!prodvijenie-v-socialnih-setyah/c1mp1

http://www.cnrb.ru/

http://promo.reaspekt.ru/services/poiskovoe-prodvizhenie/po-trafiku/

Страница продвижение сайтов

Продвижение по трафику от 6000 рублей в месяц

от 2 рублей за уникального посетителя

более 100 запросов в топ10

увеличение посещаемости в несколько раз

Рост Ваших продаж

Бесплатно

посетители с сайтов 

посетители с социальных сетей

прямые заходы

БЕСПЛАТНО SEO-АУДИТ

ВАШЕГО САЙТА НА ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ

на 90% сайтах мы находим множество  ошибок мешающих продвижению

Кейсы 

Графики Было Стало

Как работают другие                                                                                          Как мы работаем

закрепляют десятки проектов за одним специалистом                                   не более 5 проектов на специалиста

не проводят технические аудит сайта                                                              технические аудит сайта  бесплатно

оплата за позиции которые не дают результата                                              оплату за результат по факту

другие преимущества

Карта

следующая страница:

разработка продающего лендинга  (Нужны дизайнеры в команду по лендингам)

от качества будет зависеть кол-во заказов :-)

примеры 

http://hotdogstudio.ru/

http://www.grey-fox.ru/

наши цены

Адаптивная верстка под мобильные телефоны и планшеты

Бесплатно Хостинг и Регистрация домена

Подключение Аналитики

свежие работы

Карта

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Продвижение в социальных сетях 

ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Tweeter 

ТОЛЬКО ЖИВЫЕ ЛЮДИ с активностью

а не бесполезные боты

100% ЗАЩИТА ОТ БАНА

тарифы

Привлечение людей в группу по параметрам: возраст, пол, регион + 500 человек. 

5000 рублей

Привлечение людей в группу по параметрам: возраст, пол, регион +1000 человек.

9000 рублей

Выгода от социальных сетей

Примеры работы

Карта

Дизайн лендинга
8 лет назад
tumbus
Алекс 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
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