Добрый день. Нужен дизайн логотипа, концепция- дизайн социальной сети, адаптивная верстка. 15 кнопок и 18 иконок. Сеть политической направленности Украина. Главная страница с несколькими фото, входом и небольшим текстом И страница пользователя. Принцип работы любой сеть. Нужно сделать все страницы, ...
Дизайн сайта производителя оконных систем (+ тема для Wordpress)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Информационный сайт "общей массы", можно главной landing-page.
- Задача привлечение клиента (частные лица, строительные организации, дилеры)
- Понравился дизайн и оформление следующих сайтов: http://rehau-portal.ru/ , http://www.okna.ru/ , http://www.ecookna.ru/ , http://www.okna-lux-tver.ru/
- Сайт будет работать на WordPress (готовы обсудить верстку-разработку темы для WordPress)
Ожидается: PSD файлы с шаблонами, либо готовая темя для WordPress 4+
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