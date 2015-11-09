Доработать дизайн сайта на Joomle

Внимание! Данный проект только для дизайнеров, у кого есть время и умение быстро и креативно воплощать идеи! Требуется разработка дизайна для сайта спортивного соревнования. Обязательно умение делать обалденные коллажи, накладывать эффекты, тени. За более подробным ТЗ обращаться ...