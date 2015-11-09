Доработать дизайн сайта на Joomle

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок170 просмотров
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Сайт уже создан.

Наполнен и действует. Не нужно ничего менять в структуре. Нужно подправить дизайн, или возможно обновить полностью дизайн. 

1. Дизайн шапки.

2. Дизайн фона и листа.

3. Дизайн подвала.

Дизайн + установка на сайт.

Дизайн сайта
8 лет назад
soViik
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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