Нужно допилить шаблон на opencart 2.0.3.1

Всем привет. Ищу специалиста для реализации редизайна сайта на Drupal. Сайт действующий но в процессе работы с продуктом который мы продаем произошли изменения. Необходимо "заточить" сайт под новый продукт. Верстаем так же сразу. ТЗ во вложении. Пожалуйста оценивайте объем работ и ...