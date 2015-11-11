Дизайн сайта стилиста

$40
Дизайн сайтовЗавершен19 заявок294 просмотра
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Требуется создать уникальный, качественный, но не слишком сложный дизайн персонального сайта для стилиста в соответствии с ТЗ.

Дизайн сайта
8 лет назад
smash777
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alexskichko
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад
$40
2 дня
Отличное исполнение работы, которое превзошло ожидания!Быстро, красиво и стильно.Рекомендую!
Задача поставлена ясно и понятно, отличный заказчик, оплата во время, без лишних задержек. Рекомендую. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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