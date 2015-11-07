Редизайн и доработка сайта на Drupal

Нужен дизайнер для проекта по типу фриланс-биржи. Предположительно responsive дизайн, примерно как тут по стилю https://about.gitlab.com/. Главная + несколько внутренних. Пожалуйста, скидывайте примеры работ в указанном стиле, вилку цен (вилка на главную и на внутреннии) и ...