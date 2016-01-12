Создание лендосайта службы аварийных комиссаров

Дизайн сайтовЗавершен18 заявок320 просмотров
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Необходимо создать лендосайт для продвижения услуги аварийного комиссара.

Желательно использовать графические изображения к каждому элементу из списка последовательно оказываемых услуг. Например, быстрый приезд комиссара на место ДТП - можно красочно изобразить человека в костюме (наш представитель), мчащегося на гоночном автомобиле. Изображение вписать окружность в виде секундомера. И так далее. Возможны ваши идеи.

Список оказываемых услуг следующий:

1. Быстрый приезд комиссара на место ДТП;

2. Заполнение всех необходимых документов;

3. Фотографирование места ДТП, повреждений ТС;

4. Составление схемы ДТП;

5. Подготовка комплекта документов для подачи в ГИБДД и страховую компанию;

6. Оценка ущерба;

7. Выплата страхового возмещения.

Учитывая, что после пункта 4 клиент может выбрать либо пункт 5, либо пункты 6-7, возможно имеет смысл оформить все элементы в виде блок-схемы в ветвлением в конце. Блок-схема, естественно, условное название. Например, можно связи между элементами оформить в виде изображений водителя, поочередно двигающегося по карте из одного пункта назначения, соответствующего услуге, в другой. После 4-го пункта у него развилка в п. 5 или в 6.

Юмор приветствуется. Например, недоумевающее лицо водителя, уехавшего в сторону страховой компании (п. 5). Счастливый человек, выбравший пункт 6, 7. Гримасы человечка в костюме (нашего представителя) в изображениях услуг ("умный", когда заполняет документы; прищуренное перекошенное лицо, когда фотографирует повреждения; сочувствующее, когда отправляет клиента в страховую) 

Общий фон сайта на автомобильную тематику. Дорожные знаки, изображение ДТП, гаишники с мигалками где-нибудь в кустах. 

Естественно, чтобы легко был поднят поисковиком.

Детали обсуждаются.

8 лет назад
csv72
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Leloo
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$150
8 дней
Все как надо. Уточнение деталей, обозначение сроков, стоимости. 50% предоплата и процесс пошел. Честно, за сроками не следил, но, если вычеркнуть собственную загруженность и мои "не сразу" ответы, наверное, в указанные сроки уложились. Замечаний по работе не возникло, результат подошел без доработок. Исходники и верстку прислали сразу после второй части оплаты.
Максим замечательный заказчик, понравилось с ним работать. Предоставил детальное Т3, своевременная оплата. Желаю развития вашему проекту!
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