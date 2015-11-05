Для шаблона интернет магазина переделать шапку

Редизайн существующего сайта. Главная страница - unidveri.com. Можно добавить слайд шоу. + любые ваши вставки приветствуются. После победы одного из исполнителей будет доплата за 4-5 второстепенных страниц. Логотип приложил, можно вдохнуть жизни в него, оставив при этом цвета ...
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Для шаблона интернет магазина
http://template6008.myinsales.ru/
Нужно изменить:
- Корзина должна быть более заметной, крупнее. Показывать количество товаров, стоимость всех товаров. При наведении должна иметь эффект (Замены фона или тп) то есть в макете нужен слой с эффектом
- Строку поиска сделать видимой, на всю ширину контента (или как впишется)
Добавить:
- Номер телефона (для примера любой городской)
- Под номером телефона кнопку "Заказать звонок"
- Время работы
В приложении скриншот какие элементы где расположить и какое место они должны занимать:
1. Номер телефона (Крупно), Кнопка "Заказать звонок", режим работы "пн-пт 10-22"
2. Блок с корзиной (Иконка корзины, количество товаров, стоимость всех товаров)
Макет по ссылке https://yadi.sk/d/zJykUppIkNYfL
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