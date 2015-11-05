Для шаблона интернет магазина переделать шапку

$20
Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок583 просмотра
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#1$20

Для шаблона интернет магазина 

http://template6008.myinsales.ru/

Нужно изменить:

  • Корзина должна быть более заметной, крупнее.  Показывать количество товаров, стоимость всех товаров. При наведении должна иметь эффект (Замены фона или тп) то есть в макете нужен слой с эффектом
  • Строку поиска сделать видимой, на всю ширину контента (или как впишется)

Добавить: 

  • Номер телефона (для примера любой городской)
  • Под номером телефона кнопку "Заказать звонок"
  • Время работы
Желаемое размещение элементов: 

В приложении скриншот какие элементы где расположить и какое место они должны занимать: 

1. Номер телефона (Крупно), Кнопка "Заказать звонок", режим работы "пн-пт 10-22"

2. Блок с корзиной (Иконка корзины, количество товаров, стоимость всех товаров) 

Макет по ссылке  https://yadi.sk/d/zJykUppIkNYfL

8 лет назад
ponamareff-den
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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