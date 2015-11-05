Нарисовать дизайн-макет для карточки товара и каталога

Требуется создать дизайн макеты для страниц с категориями и карточку товара +форму модального окна.

Скриношот сайта в полном размере приложен.

Структура навигации: [Категория]->[Подкатегория]->[Карточка товара]

Пример: [Женская одежда] -> [Норка] -> [Шуба из норки]

Вид категорий должен вмещать в себя:

Заголовок h1

текстовый блок в шапке

хлебные крошки

Плитку категорий (3 штуки в ряд)

Плитки надо сделать примерно такого вида, как там сейчас залиты фотографии но надо добавить названия категорий.

Страницы подкатегорий, в которые вложены карточки товаров, вместо плитки должны содержать список товаров.

В элементах списка товаров нужно выводить фотографию. заголовок h2 - название товара, краткое описание, кнопка подробнее и цену.

Карточку товара надо сделать стандартной: фото товара (с возможностью полноразмерного изображения), название товара (h1), хлебные крошки, описание товара, цена и кнопка "Примерить".

По кнопке "Примерить" должна открываться форма обратной связи в модальном окне.

В ней должны быть предусмотрены следующие поля:

Ваше имя

Номер телефона

Интересующий размер

Комментарии

И текст: "Приглашаем Вас на примерку в наше ателье. Пожалуйста, оставьте свои контактные данные для уточнения нужного размера в наличии. "