Дизайн для нового сайта

Нужно разработать адаптивный дизайн для лендинга тематики спутниковое тв. Главная страница должна быть оформлена в стиле лендинга, но на сайте будет около 10 и внутренних страниц, как в обычном сайте, которые тоже нужно нарисовать. Подробное ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер!
Нужно создать дизайн для строительной компании (услуги). Необходимо нарисовать дизайн для главной странице и создать отдельно дизайн для всех вкладок (дизайн для вкладок для всех вкладок одинаковый). Работу нужно сделать очень качественно и быстро. Дизайн должен быть современным, привлекательным и читабельным. Со своей со стороны предоставим текст для главной странице и примерную структуру сайта.
Примерные работы по дизайну (хороший дизайн и придуманная структура):
http://mokselle-dev.ru/cowsheds/
http://mokselle-dev.ru/stroyfond/
Буду ждать от Вас предложение по сроку и по стоимости данного проекта.
Спасибо,
Сырым
elle-dev.ru/stroyfond/http://mokselle-dev.ru/cowsheds/http://kirpichclub.com/
http://mokselle-dev.ru/stroyfond/http://mokselle-dev.ru/cowsheds/http://kirpichclub.com/
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $700
Необходимо создать дизайн мультипродуктового сайта. Количество страниц: 20 От вас – расположение и дизайн элементов, цветовая гамма. Адаптивный дизайн всех страниц (макеты под десктопы-ноутбуки, планшеты и смартфоны). От нас – структура и примеры на основе других сайтов. Логотип ...Завершен6 лет назад
Добрый день. Необходима консультация по улучшению имеющегося оформления сайта: самостоятельно делать ничего не требуется и кардинально что-либо менять -тоже.Завершен8 лет назад
Дано: эскиз главной страницы Надо: нарисовать другие второстепенные страницы (11 штук) в стилистике главной. Сетка страниц предоставляется. Пишите сроки и стоимость. UPD Отдельное преимущество тому, кто пользуется SketchДизайн сайтов21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн одностраничника по услугам трансфера в аэропорты в формате PSD. Файл с прототипированием внешнего вида тут https://yadi.sk/i/j_puSUvokDMnM Пожелания по внешнему виду: 1. Сайт в светлых тонах (желтые цвета не нужны, мы не такси)) 2. Тематическая шапка Все макеты дизайна ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день нужно сделать дизайн для небольшого сайта.главная, страница 404, внутренняя страница,фавикон. логотип есть нужно немного доработать.тема медицина,экология севераДизайн сайтов40 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Здравствуйте, уважаемые дизайнеры! Задача очень простая. 1. Есть сайт, на котором висит заглушка: www.voessen.ru Есть макет второй странички, которая будет открываться после того, как человек введет в форму email и нажмет кнопку "отправить". Страничка во вложении. На этой второй страничке ...Завершен8 лет назад