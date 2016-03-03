Дизайн для нового сайта

Дизайн сайтовЗавершен40 заявок323 просмотра
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Добрый вечер!

Нужно создать дизайн для строительной компании (услуги). Необходимо нарисовать дизайн для главной странице и создать отдельно дизайн для всех вкладок (дизайн для вкладок для всех вкладок одинаковый).  Работу нужно сделать очень качественно и быстро. Дизайн должен быть современным, привлекательным и читабельным. Со своей со стороны предоставим текст для главной странице и примерную структуру сайта.

Примерные работы по дизайну (хороший дизайн и придуманная структура):

http://kirpichclub.com/

http://mokselle-dev.ru/cowsheds/

http://mokselle-dev.ru/stroyfond/

Буду ждать от Вас предложение по сроку и по стоимости данного проекта.

Спасибо,

Сырым 

elle-dev.ru/stroyfond/http://mokselle-dev.ru/cowsheds/http://kirpichclub.com/

http://mokselle-dev.ru/stroyfond/http://mokselle-dev.ru/cowsheds/http://kirpichclub.com/

8 лет назад
SyrymK
Сырым 
37 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
uglevich
Игорь 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$340
11 дней
Игорь сделал работу на отлично! Дизайн для сайта и внутренних вкладок получился очень красивым и современным. Очень доволен с выполненными работами. Всем советую Игоря как мастера своего дела.
Сырым отличный заказчик. Только положительные впечатления от сотрудничества.
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