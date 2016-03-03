Дизайн для нового сайта

Добрый вечер!

Нужно создать дизайн для строительной компании (услуги). Необходимо нарисовать дизайн для главной странице и создать отдельно дизайн для всех вкладок (дизайн для вкладок для всех вкладок одинаковый). Работу нужно сделать очень качественно и быстро. Дизайн должен быть современным, привлекательным и читабельным. Со своей со стороны предоставим текст для главной странице и примерную структуру сайта.

Примерные работы по дизайну (хороший дизайн и придуманная структура):

http://kirpichclub.com/

http://mokselle-dev.ru/cowsheds/

http://mokselle-dev.ru/stroyfond/

Буду ждать от Вас предложение по сроку и по стоимости данного проекта.

Спасибо,

Сырым

elle-dev.ru/stroyfond/http://mokselle-dev.ru/cowsheds/http://kirpichclub.com/

http://mokselle-dev.ru/stroyfond/http://mokselle-dev.ru/cowsheds/http://kirpichclub.com/