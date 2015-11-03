Дизайн для небольшого сайта

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры! Задача очень простая. 1. Есть сайт, на котором висит заглушка: www.voessen.ru Есть макет второй странички, которая будет открываться после того, как человек введет в форму email и нажмет кнопку "отправить". Страничка во вложении. На этой второй страничке ...