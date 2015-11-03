Здравствуйте, уважаемые дизайнеры! Задача очень простая. 1. Есть сайт, на котором висит заглушка: www.voessen.ru Есть макет второй странички, которая будет открываться после того, как человек введет в форму email и нажмет кнопку "отправить". Страничка во вложении. На этой второй страничке ...
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Добрый день нужно сделать дизайн для небольшого сайта.главная, страница 404, внутренняя страница,фавикон. логотип есть нужно немного доработать.тема медицина,экология севера
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