Доработка дизайна главной страницы/категории

Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок215 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Необходима доработка главной страницы сайта и страницы категории. 

Макет исходник в psd есть, от вас необходима только его небольшая доделка на основе ТЗ (посмотрите в приложенном файле страницы категории и главную).

Дополнительная задача - создание баннеров для этого же сайта.

Адрес сайта http://оборудование-профессионалам.рф/

От вас:

Указание стоимости и сроков работы

Примеры на аналогичные работы

Возможность общаться в скайпе голосом

От нас:

Четкое ТЗ, но обсуждаемое с вами

Быстрая реакция на все ваши вопросы и предложения (всегда на связи)

Быстрая оплата после выполненных работ + отзыв

Оплата по факту выполненных работ на ЯД либо киви-кошелек.

Срок, когда нужно приступить к работе - 06.11.2016г.

8 лет назад
olga721
Ольга 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн интернет-магазина

    Веб-студия ищет дизайнера на дизайн интернет-магазина.  Настроены на продолжительное сотрудничество в случае успеха. Только для фрилансеров из России. Пожалуйста, напишите:  1. Вашу цену за главную и внутренние страницы  2. Ссылки на 3 лучшие интернет-магазина, сделанные по вашему дизайну (или ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн страницы.

    Есть рабочий сайт. Требуется создать дизайн внутренней страницы. От Вас стоимость и срок. Оплата по факту выполнения. п.с. Дизайн главной для примера вышлю по запросу.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать Login Form

    Login Form как на гифке, чтобы можно было вставить на сайт.  https://d262ilb51hltx0.cloudfront.net/max/800/1*DxtCtFcZrZu7QSMjsmzuPQ.gif

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка дизайна сайта - "Посуточная аренда квартир"

    Цель: разработать дизайн сайта Предметная область: сайт предназначен для просмотра объявлений о посуточной аренде квартир в городах России. Подробная информация: предоставляется лично исполнителю. Что имеется:  - логотип; - презентационная страница (landing); - скетчи будущего сайта (balsamiq); Ждем предложений.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен лендинг

    $40

    Сделать нужно до завтра. Прототипы 1го экрана прикрепляю. 1й экран показать нужно сегодня. Сделать необходимо в  flat. Цвет лого не менять, остальные элементы по усмотрению. Прикрепил скрин 1го экрана, как примерно нужно оформить, но так не подходит. ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Мелкие правки на сайте UMI

    Всем привет. Нужно изменить шапку на сайте движок которого UMI Работы не много буквально 1-2 часа работы. Пишите скайп для связи все обсудим и приступим

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад