Доработка дизайна главной страницы/категории

Дизайн должен быть адаптивным ко всем современным устройствам. Только оплата за готовый результат через безопасную сделку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходима доработка главной страницы сайта и страницы категории.
Макет исходник в psd есть, от вас необходима только его небольшая доделка на основе ТЗ (посмотрите в приложенном файле страницы категории и главную).
Дополнительная задача - создание баннеров для этого же сайта.
Адрес сайта http://оборудование-профессионалам.рф/
От вас:
Указание стоимости и сроков работы
Примеры на аналогичные работы
Возможность общаться в скайпе голосом
От нас:
Четкое ТЗ, но обсуждаемое с вами
Быстрая реакция на все ваши вопросы и предложения (всегда на связи)
Быстрая оплата после выполненных работ + отзыв
Оплата по факту выполненных работ на ЯД либо киви-кошелек.
Срок, когда нужно приступить к работе - 06.11.2016г.
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