Доработка дизайна главной страницы/категории

Добрый день!

Необходима доработка главной страницы сайта и страницы категории.

Макет исходник в psd есть, от вас необходима только его небольшая доделка на основе ТЗ (посмотрите в приложенном файле страницы категории и главную).

Дополнительная задача - создание баннеров для этого же сайта.

Адрес сайта http://оборудование-профессионалам.рф/

От вас:

Указание стоимости и сроков работы

Примеры на аналогичные работы

Возможность общаться в скайпе голосом

От нас:

Четкое ТЗ, но обсуждаемое с вами

Быстрая реакция на все ваши вопросы и предложения (всегда на связи)

Быстрая оплата после выполненных работ + отзыв

Оплата по факту выполненных работ на ЯД либо киви-кошелек.

Срок, когда нужно приступить к работе - 06.11.2016г.