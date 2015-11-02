Нужен лендинг

Сделать нужно до завтра. Прототипы 1го экрана прикрепляю. 1й экран показать нужно сегодня. Сделать необходимо в flat.

Цвет лого не менять, остальные элементы по усмотрению. Прикрепил скрин 1го экрана, как примерно нужно оформить, но так не подходит. Надо проработать этот момент, чтоб все было гармонично, и сочеталось