Задание состоит из 2-х частей: 1. Есть 2 jpg-файла с готовым дизайном главной и внутренней страниц + подробное ТЗ с указанием всех цветов, шрифтов, размеров блоков + папка со всеми картинками, плашками и текстами для сайта. Нужно все ...