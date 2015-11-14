Адаптив для главной и внутренней страницы

$150
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка99 просмотров
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Сабж. Главная+1 внутряк. ПСДшки выслал личным сообщением.

8 лет назад
Alex_Di
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$150
3 дня
Сделано отлично, как и всегда.
Спасибо :) Мои рекомендации Александру!
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