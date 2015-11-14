Адаптив для главной и внутренней страницы

Есть страница http://yms.com.ua/service/sistemy-otopleniya/ Необходимо сделать стиль для блоков "Мы обеспечиваем" "Почему важен проект" "Схема работы" Схема работы - нужно сделать кругом а внутри что-то вроде довольный клиент. И схемы работы нужно сделать несколько видов: 1. Такая как http://yms.com.ua/service/sistemy-otopleniya/ 2. Шаги: - Звонок в ...