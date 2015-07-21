ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ, У КОГО ЕСТЬ ВРЕМЯ И УМЕЕТ БЫСТРО ДЕЛАТЬ! ТРЕБУЕТСЯ РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ДЛЯ САЙТА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ. ОБЯЗАТЕЛЬНО УМЕНИЕ ДЕЛАТЬ КОЛЛАЖИ, НАКЛАДЫВАТЬ ЭФФЕКТЫ, ОБРАБАТЫВАТЬ ФОТО ЛЮДЕЙ. За более подробным ТЗ обращаться в личку (Требуется сделать ...
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Адаптация wordpress шаблона под MaxSite CMS
шаблон: http://themeforest.net/item/misterblogger-blogmagazine-wordpress-theme/8281684
Максимальная совместимость со всеми браузерами и самой cms
Можно упростить шаблон
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