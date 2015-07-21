Адаптация wordpress шаблона под MaxSite CMS

Сделали работу-утверждение-оплата-передача исходников. Подробное тз приложил, времени не очень много. Фрилансеры без портфолио не рассматриваются. тематика - вещи для интерьера + хэнд мэйд. Хотелось бы, чтобы эта тема в дизайне была раскрыта. Возможно ли шапку оформить с ...