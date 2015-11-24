Необходима помощь в e-mail рассылке

Здравствуйте, необходимо помочь организовать e-mail рассылку и выполнить работу комплексно, вот что необходимо:

1. Разработать дизайн письма для рассылки.

2. Интегрировать дизайн в сервис рассылки unisender.com (сервис может быть и другим, обсудим).

2. Оказать некоторую консультацию, т.е. подсказать на что обратить внимание, как правильнее сделать и т.д.

Жду Ваших предложений.