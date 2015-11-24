Необходима помощь в e-mail рассылке

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка188 просмотров
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Здравствуйте, необходимо помочь организовать e-mail рассылку и выполнить работу комплексно, вот что необходимо:

1. Разработать дизайн письма для рассылки.

2. Интегрировать дизайн в сервис рассылки unisender.com (сервис может быть и другим, обсудим).

2. Оказать некоторую консультацию, т.е. подсказать на что обратить внимание, как правильнее сделать и т.д.

Жду Ваших предложений.

8 лет назад
Pelex
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
18 дней назад
8 лет назад
$30
3 дня
Святослав отличный исполнитель, я что хотел получить, то и получил!:) Спасибо за работу, рассылка прошла удачно. Буду обращаться ещё!
Очень понравилось сотрудничать с Дмитрием. Дмитрий, знает чего хочет, точен в своих желаниях, всегда на связи и + мгновенная оплата. Мои наилучшие рекомендации!