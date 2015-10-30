UX Designer полная занятость, удаленная работа

Есть скриншот попапа на вебстранице. Нужно его отрисовать в psd для дальнейшего использования верстальщиком. Размер небольшой. Нужно сегодня
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КОГО МЫ ПРИГЛАШАЕМ В СВОЮ КОМАНДУ: Middle UX Designer, на постоянную работу, в удаленном формате.
Нам нужен Ваш профессионализм для дизайна:
1. landing page (60%) работы
2. интернет магазинов и корпоративных сайтов (20%) работы
3. Баннера, картинки, мелкие элементы (5%) работы
4. marketing kit, фирменный стиль, работа с полиграфией (15%) работы
О компании: Uni Consulting - консалтинговое и маркетинговое агентство, которое включает в себя веб-студию. В рамках студии мы разрабатываем посадочные страницы и занимаемся комплексным интернет-маркетингом.
Работаем на рынке больше 4-х лет. Два представительства: Киев (Украина), Краков (Польша).
Больше о нашей компании, руководителе, философии бизнеса Вы можете увидеть тут: http://ain.ua/2015/07/21/592510В этом же материале Вы найдете отзывы сотрудников.
Что мы предлагаемПолную занятость + удаленную работу + активную молодую команду = работайте там, где Вам удобно, в комфортное для Вас время. При этом, мы предлагаем стабильный заработок, независимо от ситуации в стране.
Условия раоты для полной занятости:Испытательный срок — два месяца. Этот период нужен для того, чтобы понять:
- Скорость Вашей работы
- Профессиональный уровень
- Способность работать а команде
- Способность быстро понимать задачи/анализировать брифы и т. д.
- Навыки самоорганизации и удаленной работы
- Способность думать головой
- Понять, подходим ли мы друг другу как люди
2 месяц: повышение зарплаты минимум на 20%+ Те же бонусы
После испытательного срока:
1. Сотрудник входит в нашу креативную команду и получает постоянную поддержку, мотивацию
2. Получает достойную заработную ставку + сильные бонусы(бонусы начисляются за высокую скорость выполнения задач, за новые идеи, за то, чему научился)
3. Обучение согласно карте персонального развития: курсы, тренинги, книги.
4. Гибкий график работы: Вы сами можете определить время и дни работы.Главное — 40 часов в неделю. А как распределять — дело Ваше.Воскресенье выходной день для всех.
5. 15 числа каждого месяца выплачивается 30%, от общей заработной платы сотрудника.Остальные деньги в конце месяца — мы хотим,чтобы у Вас всегда были деньги на карманные расходы.
6. С 5-го месяца сотруднику дополнительно оплачиваются:• телефонная связь• домашний интернет• спортивный зал / любимая спортивная секция
7. В среднем через 6 месяцев:• есть перспектива стать руководителем направления• дополнительный бонус от каждого проекта• сотруднику дополнительно оплачивается коворкинг (по ситуации)
8. Через год:• Есть перспектива переехать в Европу/Азию.Мы помогаем с оформлением документов.На данный момент часть команды находится в Польше.
Ключевые компетенции:
- Наличие портфолио (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
- Дизайн landing page
- Опыт работы не менее 1-го года в сфере веб-дизайна;
- Знание Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
- Понимание основ типографики, инфографики, векторной графики
- Опыт работы с UI/UX
- Опыт в создании дизайна сайтов под мобильные и планшетные устройства
- Опыт работы с программами прототипирования (сейчас используем moqups.com)
- Знание: InDesign, adobe muse, adobe adobe edge animate
- Способность рисовать графику с нуля
- Умение работать над несколькими проектами одновременно
- Внимательность, аккуратность
- Понимание стратегий интернет-маркетинга
- Опыт дизайна для полиграфии
- Понимание основ и возможностей HTML, CSS, JS и размерной сетки
- Понимание что такое: конверсия, лиды, аналитика, bootstrap и т.д.
- Опыт работы с разными стилями - flat, 3D, google design и т.д.
- Разработка web-дизайна страниц - landing page, интернет магазины, WoW сайты, Корпоративные сайты;
- Создание функциональных прототипов и прототипирование сайтов (шаблоны страниц, формы);
- Предвёрсточная подготовка макетов;
- Разработка рекламных баннеров;
- Разработка печатных материалов, многостраничных макетов, буклетов, визиток;
- Разработка лого и фирменного стиля компании;
- Разработка дизайна под мобильные устройства;
- Дизайн анимации сайта, эффекты, динамика и прочее;
• Ответственность
• Честность
• Самоорганизованность для удалённой работы
• Способность соблюдать сроки
• Вежливость и клиентоориентированность
• Стремление к развитию в своей сфере
• Самообучаемость
Uni Team: Мы собрали, пожалуй, лучших специалистов в своей отрасли.Каждый из нас занимается своим делом больше 5 лет иделает это чертовски хорошо.
Некоторые ребята даже путешествуют по разным странам.
Так, например, часть команды сейчас находится в Польше. Плюс, заранее спланированный индивидуальный график помогает нашим сотрудникам жить тем стилем жизни, который им близок.
Если Вам интересна вакансия, пришлите пожалуйста:
1. Ваше резюме ([email protected]) в теме письма просьба писать название вакансии
2. Ваше портфолио (можно 5 лучших работ, (желательно landing page)
3. 5 причин почему именно Вы
4. В каком городе Вы проживаете
5. Скайп для собеседования
Что произойдет после того как Вы откликнитесь на вакансию:
1. Мы напишем Вам и договоримся о скайп-собеседовании
2. Познакомимся (возможно дадим тестовое задание)
3. Пригласим Вас поработать с нами тестовый период,
где будем еженедельно оплачивать Вашу работу
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