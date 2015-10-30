UX Designer полная занятость, удаленная работа

КОГО МЫ ПРИГЛАШАЕМ В СВОЮ КОМАНДУ: Middle UX Designer, на постоянную работу, в удаленном формате.

Нам нужен Ваш профессионализм для дизайна:

1. landing page (60%) работы

2. интернет магазинов и корпоративных сайтов (20%) работы

3. Баннера, картинки, мелкие элементы (5%) работы

4. marketing kit, фирменный стиль, работа с полиграфией (15%) работы

О компании: Uni Consulting - консалтинговое и маркетинговое агентство, которое включает в себя веб-студию. В рамках студии мы разрабатываем посадочные страницы и занимаемся комплексным интернет-маркетингом.

Работаем на рынке больше 4-х лет. Два представительства: Киев (Украина), Краков (Польша).

Больше о нашей компании, руководителе, философии бизнеса Вы можете увидеть тут: http://ain.ua/2015/07/21/592510В этом же материале Вы найдете отзывы сотрудников.

Что мы предлагаемПолную занятость + удаленную работу + активную молодую команду = работайте там, где Вам удобно, в комфортное для Вас время. При этом, мы предлагаем стабильный заработок, независимо от ситуации в стране.

Условия раоты для полной занятости:Испытательный срок — два месяца. Этот период нужен для того, чтобы понять:

Скорость Вашей работы

Профессиональный уровень

Способность работать а команде

Способность быстро понимать задачи/анализировать брифы и т. д.

Навыки самоорганизации и удаленной работы

Способность думать головой

Понять, подходим ли мы друг другу как люди

1 месяц: достойная заработная плата (по результатам первого собеседования)+ Бонусы в виде денежных вознаграждений+ Обучающая программа в соответствии с Вашей должностью и картой развития сотрудника

2 месяц: повышение зарплаты минимум на 20%+ Те же бонусы

После испытательного срока:

1. Сотрудник входит в нашу креативную команду и получает постоянную поддержку, мотивацию

2. Получает достойную заработную ставку + сильные бонусы(бонусы начисляются за высокую скорость выполнения задач, за новые идеи, за то, чему научился)

3. Обучение согласно карте персонального развития: курсы, тренинги, книги.

4. Гибкий график работы: Вы сами можете определить время и дни работы.Главное — 40 часов в неделю. А как распределять — дело Ваше.Воскресенье выходной день для всех.

5. 15 числа каждого месяца выплачивается 30%, от общей заработной платы сотрудника.Остальные деньги в конце месяца — мы хотим,чтобы у Вас всегда были деньги на карманные расходы.

6. С 5-го месяца сотруднику дополнительно оплачиваются:• телефонная связь• домашний интернет• спортивный зал / любимая спортивная секция

7. В среднем через 6 месяцев:• есть перспектива стать руководителем направления• дополнительный бонус от каждого проекта• сотруднику дополнительно оплачивается коворкинг (по ситуации)

8. Через год:• Есть перспектива переехать в Европу/Азию.Мы помогаем с оформлением документов.На данный момент часть команды находится в Польше.

Ключевые компетенции:

Наличие портфолио (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Дизайн landing page

Опыт работы не менее 1-го года в сфере веб-дизайна;

Знание Adobe Illustrator, Adobe Photoshop

Понимание основ типографики, инфографики, векторной графики

Опыт работы с UI/UX

Опыт в создании дизайна сайтов под мобильные и планшетные устройства

Опыт работы с программами прототипирования (сейчас используем moqups.com)

Знание: InDesign, adobe muse, adobe adobe edge animate

Способность рисовать графику с нуля

Умение работать над несколькими проектами одновременно

Внимательность, аккуратность

Понимание стратегий интернет-маркетинга

Опыт дизайна для полиграфии

Понимание основ и возможностей HTML, CSS, JS и размерной сетки

Понимание что такое: конверсия, лиды, аналитика, bootstrap и т.д.

Опыт работы с разными стилями - flat, 3D, google design и т.д.

Разработка web-дизайна страниц - landing page, интернет магазины, WoW сайты, Корпоративные сайты;

Создание функциональных прототипов и прототипирование сайтов (шаблоны страниц, формы);

Предвёрсточная подготовка макетов;

Разработка рекламных баннеров;

Разработка печатных материалов, многостраничных макетов, буклетов, визиток;

Разработка лого и фирменного стиля компании;

Разработка дизайна под мобильные устройства;

Дизайн анимации сайта, эффекты, динамика и прочее;

• Креативность

• Ответственность

• Честность

• Самоорганизованность для удалённой работы

• Способность соблюдать сроки

• Вежливость и клиентоориентированность

• Стремление к развитию в своей сфере

• Самообучаемость

Uni Team: Мы собрали, пожалуй, лучших специалистов в своей отрасли.Каждый из нас занимается своим делом больше 5 лет иделает это чертовски хорошо.

Некоторые ребята даже путешествуют по разным странам.

Так, например, часть команды сейчас находится в Польше. Плюс, заранее спланированный индивидуальный график помогает нашим сотрудникам жить тем стилем жизни, который им близок.

Если Вам интересна вакансия, пришлите пожалуйста:

1. Ваше резюме ([email protected]) в теме письма просьба писать название вакансии

2. Ваше портфолио (можно 5 лучших работ, (желательно landing page)

3. 5 причин почему именно Вы

4. В каком городе Вы проживаете

5. Скайп для собеседования

Что произойдет после того как Вы откликнитесь на вакансию:

1. Мы напишем Вам и договоримся о скайп-собеседовании

2. Познакомимся (возможно дадим тестовое задание)

3. Пригласим Вас поработать с нами тестовый период,

где будем еженедельно оплачивать Вашу работу