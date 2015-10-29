Разработать дизайн страницы для разрабатываемого сайта находится тут: http://test.psk-taurus.ru/

Тема страницы услуги "Строительство под ключ медицинских центров" (концептуальные решения, проектирование, строительство, согласование, ввод в эксплуатацию )

Графику брать из сети интернет.

Страница будет реализована при помощи слайдера revolution (WP)

Обязательные требования:

Дизайн выполнить по образу и подобию следующих страниц

http://revolution.themepunch.com/wordpress-frontpage-slider/

http://revolution.themepunch.com/wordpress-one-page-slider-theme/

http://revolution.themepunch.com/wordpress-photography-slider/

http://revolution.themepunch.com/wordpress-cover-page/

http://revolution.themepunch.com/one-page-wordpress-slider/

Страница должна содержать 4-5 слайдов

Содержание и как его расположить предлагает дизайнер (с граф. точки зрения)

Обязательно должно быть в содержании: преимущества, описание услуги, ссылки на портфолио/лицензии/благодарственные письма, форма обратной связи, контактная информация, лого, слоган.

Текст предусматривать в виде задания для копирайтера.

Графическую анимацию предусмотреть в виде задания вебмастеру (достаточно комментария, к примеру "всплывающий текст" "Картинка падает сверху" и т.д.)

Результат предоставляется в формате .psd

Если вы ознакомились с заданием, и вас все устраивает в заявке написать "когда начинать?", все остальные заявки будут проигнорированы.