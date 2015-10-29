Создание дизайна

$90
Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки92 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

дизайн

8 лет назад
admin56
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    $82

    Создать дизайн сайта.  1.Цвета: синие, голубые пример цветов сайт: http://ravvinat.ru 2.Cтиль строгий минимализм.  3.Не нравятся цвета: красные, желтые, зеленый цвет 4. Прикрепляю структуру сайта. 5. Есть лого. его надо вставить или что то добавить к нему, описание например, прикрепляю так ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужна настройка шаблона корзины в интернет магазине военторг-сити.рф

    Добрый вечер. Нужна настройка шаблона корзины в интернет магазине военторг-сити.рф А именно 1) В корзине надо убрать Контактная информация и Выберите способ оплаты: Что бы покупатели сразу переходили к выбору способа доставки. 2) И подключить функцию купить за один ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта

    $40

    Требование к фрилансеру: 1.Положительные отзывы 2.Сдача проекта в срок Подробнее о дизайне напишу лично, тому кто понравится.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Необходимо отрисовать дизайн нескольких страниц сайт автозапчастей

    Начать надо с перерисовки карточки товара http://b2motor.ru/catalog/akb/6745 В целом карточка товара по дизайну устраивает, НО в ней допущены грубейшие нарушения по функционалу, как показала фокус-группа. 1. Основные претензии к перегруженности ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сайт для дизайнеров интерьера

    [i]Здравствуйте! Ищем исполнителя для создания сайта компании, предоставляющей услуги по проектированию зданий и сооружений и дизайну интерьеров. Нужен яркий, необычный, привлекательный дизайн сайта для дизайнеров интерьера. В идеале  - лэндинг с доп. страницами (подробное описание услуг с ...

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требутся дизайн института

    $250

    Здравствуйте, нужно в короткие сроки нарисовать дизайн для института, что хочу видеть знаю, есть примеры того как не хочу видеть. Нужна главная страница, страница каталога, и страница карточки каталога. Сотрудничал с несколькими фрилансерами, но не ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн туристического сайта

    $70

    Друзья, новых заявок не принимаем. Допиливаем из готовых. Общее описаниеСайт предназначен для туристов, желающих спланировать свойотдых в Сочи. Представляет собой информационный ресурс с возможностями поиска объектов по заданным параметрам в категориях «где остановиться», «где поесть», «экскурсии», «достопримечательности», поиска ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн внутренней страницы (каталог автоламп)

    $30

    Необходимо разработать дизайн внутренней страницы сайта для каталога автоламп. Сайт - http://www.e-tape.ru/ При разработке необходимо придерживаться стилистики сайта а также приведенных примеров. 1. Шаблон страницы предполагается следующий:  вид спереди: https://yadi.sk/i/wCdqkSWQjumb4 вид сзади: https://yadi.sk/i/M9aU5lh1jun2X Сайт - http://test.interruss.ru/light.html 2. Наименования групп товаров, наименования товаров взять ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад