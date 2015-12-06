Добрый вечер. Нужна настройка шаблона корзины в интернет магазине военторг-сити.рф А именно 1) В корзине надо убрать Контактная информация и Выберите способ оплаты: Что бы покупатели сразу переходили к выбору способа доставки. 2) И подключить функцию купить за один ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать дизайн сайта.
1.Цвета: синие, голубые пример цветов сайт: http://ravvinat.ru
2.Cтиль строгий минимализм.
3.Не нравятся цвета: красные, желтые, зеленый цвет
4. Прикрепляю структуру сайта.
5. Есть лого. его надо вставить или что то добавить к нему, описание например, прикрепляю так же лого.
6. Адаптивный-Дизайн должен быть всего сайта. Чтобы была сетка и минимальный дизайн вкладывался в 320 пикселей, максимальный 1 000 пикселей. Делать дизайн по сетке!
7. Для каждого раздела меню (Расписание молитв, Галерея и т.д.) - должны быть подобранны фотки соответствующей тематики. Текста я дам.
8. Модно и стильно.
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