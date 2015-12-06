Создать дизайн сайта.

1.Цвета: синие, голубые пример цветов сайт: http://ravvinat.ru

2.Cтиль строгий минимализм.

3.Не нравятся цвета: красные, желтые, зеленый цвет

4. Прикрепляю структуру сайта.

5. Есть лого. его надо вставить или что то добавить к нему, описание например, прикрепляю так же лого.

6. Адаптивный-Дизайн должен быть всего сайта. Чтобы была сетка и минимальный дизайн вкладывался в 320 пикселей, максимальный 1 000 пикселей. Делать дизайн по сетке!

7. Для каждого раздела меню (Расписание молитв, Галерея и т.д.) - должны быть подобранны фотки соответствующей тематики. Текста я дам.

8. Модно и стильно.