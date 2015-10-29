Добрый день, Мы в поисках специалиста который сможет нам заменить старый дизайн на сайте Reserve-menu.com (drupal) на новый, template, который мы уже купили. Все нюансы будем согласовывать. Шаблон для 7, возможно необходимо осуществить миграцию drupal6-> drupal 7, ...