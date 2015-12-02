Дизайн внутренней страницы (каталог автоламп)

Необходимо разработать дизайн внутренней страницы сайта для каталога автоламп.

Сайт - http://www.e-tape.ru/

При разработке необходимо придерживаться стилистики сайта а также приведенных примеров.

1. Шаблон страницы предполагается следующий:

вид спереди: https://yadi.sk/i/wCdqkSWQjumb4

вид сзади: https://yadi.sk/i/M9aU5lh1jun2X

Сайт - http://test.interruss.ru/light.html

2. Наименования групп товаров, наименования товаров взять отсюда - http://test.interruss.ru/light.html

3. Изображения для каждой лампы найти самостоятельно. Еще один пример - http://laf24.ru/SimpleCatalog/Bulbs/.

4. Показать выделенную лампочку + выделенный блок + показывающую стрелку на авто - https://yadi.sk/i/SO6E0cppk6cUu

5. Автомобиль (внедорожник), должен быть в виде зарисовки - https://yadi.sk/i/RCmLd4Aik6czB

На номерных знаках отразить адрес сайта "e-tape.ru"

6. Фон страницы оставить белым, чтобы не отвлекать внимание от лампочек.

7. Макет показывать в рамке браузера, как полноценную страницу, под разрешение 1024px

8. Показать кнопку разворота автомобиля на 180 градусов https://yadi.sk/i/BImx_byUk6dG4.

Дополнительная информация по запросу.

На выходе должен получиться PSD файл, разложенный по слоям с понятными названиями. Не допустимо: "Layer123" и т.д.

Необходимо: "Ближний свет" и т.п.

срок: к 03.11.2015

Оплата производится в рублях, не зависимо от курса доллара. Стоимость работы = 2000 руб. (две тысячи рублей).