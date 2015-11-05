Лединг Доставка воды

Нужно сделать css кнопки для опенкарт 2 " Купить", " Купить 1 клик", " В закладки", " В сравнения" и " Корзина". Выглядеть должно все в одном стиле, эстетично, красиво, использовать красивый шрифт и т.д. Прошу оставить заявки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
[code][/code]Общая информация
Лединг состоит из 3х экранов соотношение сторон каждогоэкрана 7 к 16, высота всех экранов должна быть примерно одинаковой.
Необходимо учитывать, что итоговая верстка (если дизайн предполагается в рамках
текущего дизайна сайта kristalnaya.ru, а не с "0") неможет быть осуществлена "в край" (см. текущий вариант). В качестве
исходной информации для наполнения использовать только информацию с сайта kristalnaya.ru и данного документа. Не использоватьв оформлении красных и желтых цветов (допустимо только для кнопок, надписей) 1й экранна 1м экране представленографическое изображение предложения: "Закажи доставку воды и получи
подарок. Для этого нужно позвонить или оставить номер телефона на сайте".
Элементы
1. изображение водителя, на заднем фоне возможно изображение газели
2. элемент "подарок при первом заказе" (включает надпись ПОДАРОК ПРИ
ПЕРВОМ ЗАКАЗЕ, изображение подарка - коробка или палетка с бантиком либо их
комбинированное изображение (спереди коробка, за ней палетка). размер элемента
10-12% площади экрана.3. элемент "оформи заказсейчас". Содержит надпись ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС 925-05-05 или ОСТАВЬТЕ
ЗАЯВКУ НА САЙТЕ и поле для ввода номера с кнопкой ввода. Номер телефона строго
в отдельной строке (см. примечание). Компоненты данного элемента могутрасполагаться без подложки на белом фоне. размер элемента 10-12% площади
экрана. Вверху 1го экрана располагаются надписи ДОСТАВКА воды в Самаре,
Получите дополнительно 5-7 лет здоровой жизни, заказав воду Кристальная в
Самаре.4. Элемент "ассортимент18,9л" (необязательный ) - 5 бутылок 18,9л. Может быть выполнен с
применением ротатора-карусели, в котором в 1 момент времени видно 1 бутылку
либо 1 бутылку + смазанные очертания двух бутылок справа и слева. либо иной
вариант по выбору исполнителя.
2й экран
На 2м экране располагаются"преимущества". На экране возможно использование 1-2х графических
объектов (бутылка, брызги и тп.), однако это не обязательно. Строго белый фон.
"Преимущества" размещаются в 1 или 2 колонки. Каждое из преимуществ
имеет пиктограмму в стиле других пиктограмм сайта. Пиктограммы должны отражать смысл преимущества. Недопустимо использовать бессмысленные пиктограммы (галочки,
капли) надпись-заголовок: Вода «Кристальная» идеально подходит на каждый день для питья и приготовления пищи. С 1996г тысячи семей и организаций в г.Самара выбрали «Кристальную»
преимущества (+ это обязательные):
Гарантия качества
+Ежедневный контроль производимой воды в аккредитованной лаборатории
+Сбалансированный для организма человека состав макро- и микроэлементов
Ежегодный аудит воды и производства комиссией NSF по международным стандартам качества (более, чем по 190 показателям).
Удобный сервис по доставке
+Бесплатная доставка и подъем воды до 10 этажа
+Доставка воды ежедневно в любой день недели, включая выходные и праздники
+2-х часовые интервалы ожидания воды
Круглосуточный прием заказов
+Скидки для постоянных клиентов, клиентов с детьми и беременных, подарки на день рождения.
3й экран
На 3м экране размещаются отзывыклиентов: аватарка клиента +отзыв (200-300 знаков, наполнить рыбой) + элемент
"оформи заказ сейчас" из 1го экрана (аналогичный, не обязательно 100%
копия). На экране размещается 3-5 отзывов (сами отзывы наполнить текстом-рыбой). Аватарка клиента делается в стиле "в контакте".
Примечание Необходимо 2 варианта элемента "оформи заказ сейчас - с полем для ввода номера телефона для "перезвонилки" и без него.
Работающий лединг другой водной компанииhttp://promo.noringa.ru/
НЕРАБОТАЮЩИЕ, ПЛОХИЕ лединги (наши)http://kristalnaya.ru/domoj9/http://kristalnaya.ru/domoj_new/
текущий лединг (работающий)http://kristalnaya.ru/domoj/
Нужно выполнить 1 вариант дизайна с доработкой. Заявки без цены не рассматриваем. Исходники вышлем выбранному исполнителю
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