Обновить сайт на php

Нужно сделать css кнопки для опенкарт 2 " Купить", " Купить 1 клик", " В закладки", " В сравнения" и " Корзина". Выглядеть должно все в одном стиле, эстетично, красиво, использовать красивый шрифт и т.д. Прошу оставить заявки ...
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Добрый день! Нужен человек, который сможет обновить сайт http://kibit.edu.ua/. В первую очередь нужно обновить дизайн (можно использовать тему хорошую) в соответствии с мокапами заказчика. Также нужно немного изменить функционал. Сайт на php. Бюджет небольшой, подводить и исчезать нельзя. Кому интересно - пишите.
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