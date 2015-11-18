Создать\сверстать Landing Page 2-4шт. 5-8 блоков на одном из готовых движков(редакторы wix\lpgen.. etc) качественная картинка и продающий текст обязателен! (текст могу взять на себя).Бюджет и сроки минимальны, обговариваются! В перспективе на постоянной основе сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуется разработать дизайн для сайта о дизайне интерьеров (сайт не ограничивается дизайном, и будет преобразовываться в женский сайт), 3 страницы, адаптив, 12 колонок.
Подробное техническое задание отправлю успешным кандидатам.
Наличие портфолио обязательно (в идеале - ссылки на уже работающие сайты).
В предложении прошу указать примерные сроки и бюджет.
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