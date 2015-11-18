Добрый день!

Требуется разработать дизайн для сайта о дизайне интерьеров (сайт не ограничивается дизайном, и будет преобразовываться в женский сайт), 3 страницы, адаптив, 12 колонок.

Подробное техническое задание отправлю успешным кандидатам.

Наличие портфолио обязательно (в идеале - ссылки на уже работающие сайты).

В предложении прошу указать примерные сроки и бюджет.