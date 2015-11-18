Дизайн для сайта о дизайне интерьеров

Дизайн сайтовЗавершен31 заявка241 просмотр
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Добрый день!

Требуется разработать дизайн для сайта о дизайне интерьеров (сайт не ограничивается дизайном, и будет преобразовываться в женский сайт), 3 страницы, адаптив, 12 колонок.

Подробное техническое задание отправлю успешным кандидатам.

Наличие портфолио обязательно (в идеале - ссылки на уже работающие сайты).

В предложении прошу указать примерные сроки и бюджет.

8 лет назад
Butek
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Vasiled
34 годаТаиланд
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
$106
5 дней
Очень понравилось работать с Василием! Великолепный дизайн, все детали учтены, макеты полностью подготовлены к верстке (пожалуй, это лучший макет, что я принимал), очень удобно организован процесс работы. Поработаем еще не над одним проектом :)
Моментальная оплата, понятное тех.задание, минимум правок. Всё супер!:) Рекомендую Алексея к сотрудничеству. Спасибо за интересный проект.
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